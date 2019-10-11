В Пензенской области создадут единый реестр проблемных объектов

В 2019 году в бюджете региона планируется увеличение безвозмездных поступлений. Они будут направлены на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, оснащение лесопожарной техникой и на обеспечение дорожной деятельности. Главный финансовый документ рассмотрели в ходе сессии Законодательного Собрания Пензенской области.

Регион вступает в пилотный проект «Дом.рф» по достройке проблемных домов с помощью средств федерального бюджета. Об этом в ходе сессии регионального Законодательного Собрания сообщил председатель регионального правительства Николай Симонов. Часть средств должна поступить в ноябре.

«Мы получаем финансовую поддержку со стороны дополнительных источников - это «Дом.рф» по защите обманутых дольщиков и компенсационный фонд. Предполагаем, что эти 20 миллионов позволят все достроить в рамках нового законодательства по карте «Солнечный город» и дальше двигаться по другим проблемным домам», - сказал Николай Симонов.

Кроме того, на сессии принято решение о формировании единого реестра проблемных объектов. В нем будет содержаться информация о многоквартирных домах, в отношении которых застройщик просрочил завершение строительства более чем на полгода, либо организация признана банкротом. Единогласно депутаты поддержали и увеличение размера ежемесячной денежной выплаты региональным льготникам.

«Повышение коснется ветеранов военной службы, труда, тружеников тыла, а также женщин, награжденных медалью первой, второй и третьей степени. Увеличение денежной выплаты - до 500 рублей, лицам, реабилитированным и признанным пострадавшим от политических репрессий, - до 550», - сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Региональные льготы получают свыше 100 тысяч человек. Выплаты в увеличенном размере будут производиться с ноября. Кроме того, будет сделана доплата за сентябрь и октябрь.