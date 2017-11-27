27 ноября 2017, 09:43Общество В Пензенской области создадут единый день приема предпринимателей Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил создать в регионе Единый день приема предпринимателей. Мера направлена на формирование благоприятного инвестиционного климата, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Я прошу и даже требую от глав муниципальных образований региона систематически проводить личные приемы предпринимателей, узнавать об их проблемах и искать пути решения», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поручил председателю регионального правительства Николаю Симонову проработать вопрос установления Единого дня приема предпринимателей, сообщает пресс-центр правительства области.

«Чтобы в этот день губернатор, представители законодательной власти, главы муниципальных образований Пензенской области, руководители территориальных органов федеральных ведомств находили возможность для встреч с бизнесменами. Это даст возможность новой эффективной работы по развитию предпринимательства.

Для того, чтобы узнать о стоящих перед бизнесом проблемах, решение которых требует участия местной и региональной власти, не нужно ждать, когда предпринимателю удастся прорваться на прием. Такие встречи должны войти в систему, под них официально будет отведено фиксированное время», - резюмировал Иван Белозерцев.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/27/8120018

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