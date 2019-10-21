В Пензенской области создадут более 2500 новых мест в детсадах

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21 октября 2019, 16:38Общество
По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в городе активизированы работы на стройках детских садов.
До конца 2019 года в Пензе планируется сдать в эксплуатацию четыре новых корпуса дошкольных учреждений – это пристрои к действующим детским садам. Их возведение ведется в рамках реализации национального проекта, напомнили в пресс-центре облправительства.
Корпуса возводят на улицах Депутатской, Измайлова, Антонова и Набережной реки Мойки. После ввода их в эксплуатацию появятся дополнительно 160 новых мест. Всего в рамках реализации национального проекта «Образование» за три года в Пензенской области в дошкольных учреждениях их будет создано более 2500, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Мы продолжаем создавать условия для развития дошкольного образования, в том числе открывая новые ясельные группы, чтобы родителям было удобно, чтобы мамы малышей, при желании, могли выйти на работу. Эту задачу поставил перед российскими регионами президент страны Владимир Владимирович Путин. До конца этого года в регионе появится свыше 800 мест именно в группах для детей до трех лет», - сказал губернатор.
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