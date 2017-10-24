В Пензенской области создадут ассоциацию предприятий-экспортеров

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24 октября 2017, 10:37Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил активнее заниматься продвижением продукции местных производителей на внешнем рынке.
«В настоящее время мы увеличиваем процент экспорта, но нужно смотреть и на его структуру – возможно, рост происходит только за счет одного предприятия. В процентном соотношении экспорта должны присутствовать разные компании, и чем их больше – тем лучше», – заявил Иван Белозерцев.
Содействие выходу на внешние рынки пензенским производителям оказывают Торгово-промышленная палата области и созданный на ее базе Региональный интегрированный центр (РИЦ), пишет ИА «Пенза-Пресс».
«На сегодняшний день центром проведены бизнес-миссии в Италию, Германию, Сербию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизскую Республику, в которых в общей сложности приняли участие 40 предприятий малого и среднего бизнеса», - сообщает пресс-центр правительства области.
Кроме того, в рамках деятельности РИЦ проводятся семинары и консультации по тематике внешнеэкономической деятельности и другие мероприятия по поддержке предпринимателей.
Для объединения усилий предприятий региона в данном направлении планируют создать ассоциацию предприятий–экспортеров в форме одного из комитетов Торгово-промышленной палаты региона.
Иван Белозерцев поддержал идею по формированию общественной структуры, которая займется продвижением пензенской продукции на внешний рынок.
«Не ждите поручений, думайте, каким вопросам следует уделить внимание в первую очередь, планируйте обучение», – нацелил губернатор.
Также глава региона поручил разместить на соответствующих официальных порталах информацию обо всех иностранных инвесторах, которые успешно работают на территории области.
«Благодаря этому и другие зарубежные компании смогут увидеть, что в регионе есть хорошие условия для развития бизнеса, что предприятия уже на протяжении многих лет ведут здесь свою деятельность и получают хорошую прибыль.
Сегодня зарубежные компании стремятся к совместным проектам, и у нас есть хорошие возможности для того, чтобы привлекать их в регион и вместе выпускать конкурентоспособный продукт», – обратил внимание губернатор.
«За 2016 год количество предприятий в реестре экспортеров увеличилось с 147 до 185, а субъектов малого и среднего предпринимательства – с 41 до 80. В их числе – компании из Пензы, Заречного, Кузнецкого, Никольского, Каменского, Бессоновского, Колышлейского, Пензенского районов»
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