В Пензенской области создадут 1307 мест в детских садах

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09 июля 2019, 14:36Общество
В 2019 году в Пензенской области создадут 1307 дополнительных мест в детских садах.
Губернатор Иван Белозерцев рассказал, что это будет сделано за счет строительства новых детских образовательных учреждений, капитального ремонта и приобретения зданий.
«805 мест в дошкольных учреждениях будут организованы для детей до трех лет», - добавил он.
В 2020 году в рамках национального проекта будет создано еще около 300 мест. 240 из них будут в яслях, сообщает пресс-центр регионального правительства. В 2021 году в регионе планируют открыть еще 950 мест в детских дошкольных группах.
Так, к первоочередным планам относится строительство детского сада в Заре на 120 мест, 60 из которых – ясли, проведение капремонта детского образовательного учреждения по ул. Лазо на 60 ясельных мест, строительство детсада в Засечном на 120 ясельных мест.
Также будут построены детские сады на ул. Красной и в микрорайоне ГПЗ-24, в селе Кривошеевка Нижнеломовского района, в городе Белинском, в селе Засечном, в поселке Лунино, и отремонтирован детсад № 9 в поселке Лунино, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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