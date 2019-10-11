В Пензенской области сотрудники ГИБДД будут искать нетрезвых водителей

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11 октября 2019, 17:08Общество
В Пензенской области с 11 по 13 октября проходят рейды по выявлению пьяных водителей.
Инспекторы останавливают машины, чтобы проверить автолюбителей на состояние опьянения. Отмечается, что такие рейды помогают предотвратить ДТП по вине нетрезвых водителей.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД попросили участников дорожного движения отнестись к проверке с пониманием.
Также пензенцев просят сообщать о фактах управления авто в нетрезвом виде по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59−90−03, 59−90−04, 59−90−05 или 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет регистрационный знак (по возможности) машины и направление движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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