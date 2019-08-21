В Пензенской области сотрудник полиции уличен в связи с автоподставщиками

По данным региональных управления МВД и СКР, в группу автоподставщиков, действовавших в Пензенской области, входило несколько людей, в том числе – полицейский. Сума ущерба от их незаконной деятельности оценивается в 2 млн рублей.

По данным силовых ведомств, группа орудовала с февраля 2016 по октябрь 2018-го. Она инсценировала не менее семи дорожно-транспортных происшествий, чтобы получить страховые выплаты по договорам ОСАГО.

«В отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в сфере страхования. В настоящее время сотрудник органов внутренних дел задержан», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ведомстве проводят служебную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Если вина полицейского будет доказана, то он лишится работы и понесет предусмотренную законом ответственность. Наказан будет и его непосредственный руководитель.

Стоит отметить, что проблема автоподставщиков актуальна для многих регионов страны. Как правило, на дороге действуют одновременно несколько автомобилей мошенников, которые выискивают жертву для того, чтобы спровоцировать ДТП. Их отличает рваная манера езды – частые перестроения, обгоны, резкое торможение и ускорение. В этом случае автолюбителю, который движется рядом, лучше держаться от такого водителя подальше, не нарушать правил дорожного движения. Даже если это не мошенник, а обычный автохам, то от осторожности хуже не будет, пишет ИА «Пенза-Пресс».