03 июля 2017, 14:18Культура В Пензенской области состоялся традиционный Лермонтовский праздник В музее-заповеднике «Тарханы» прошел 46-й Всероссийский Лермонтовский праздник. По традиции, он собрал сотни почитателей таланта поэта, в том числе - знаменитых деятелей искусства. «Тарханы» посетили актеры Аристарх Ливанов, Анатолий Белый и Сергей Маховиков, певица Марина Девятова, а также поэт Андрей Дементьев. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев преподнес в дар музею уникальные экспонаты времен Отечественной войны 1812 года.

Памятный день в музее-заповеднике «Тарханы» открылся траурной церемонией у могилы Михаила Лермонтова. Гости почтили память великого поэта в церкви Архангела Михаила. Основное действо развернулась около барского дома. Для гостей работала ярмарка, а также площадки с мастер-классами для детей и взрослых.

«Он был счастливо одарен способностями к искусствам» — таков девиз 46-го Всероссийского Лермонтовского праздника. Гости попробовали свои силы во всех видах творчества, которые любил Михаил Юрьевич: поэзии, танцах, пении, рисовании. Состязались также в шахматах и фехтовании.



Многие почитатели творчества Лермонтова приезжают в «Тарханы» из года в год. Кто-то мечтает услышать любимые произведения в исполнении известных артистов, а кто-то и сам не прочь прочесть стихотворение великого поэта.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев приехал на Лермонтовский праздник с подарками. Глава региона передал музею-заповеднику саблю и эполеты 1812 года, а также гравюры первой половины XIX века.



«Еще многие годы мы будем собираться здесь, на этой благодатной земле, где прошли молодые годы Михаила Лермонтова. Я уверен, что интерес к поэту будет только возрастать», - сказал Иван Белозерцев.



Депутат Государственной Думы Леонид Левин отметил, что Лермонтовский праздник в Тарханах — одно из важнейших культурных событий года всероссийского масштаба.



«Сколько людей приходит, какую душу вкладывают в то, чтобы в каждый год тысячи людей приходили сюда и вспоминали поэта, читали его стихи и проводили здесь прекрасно время. Это и регион, и, конечно же, Тамара Михайловна Мельникова, и ее команда», - отметил он.

Торжественную часть праздника уже в четвертый раз провел народный артист России Аристарх Ливанов. В 2017 году «Тарханы» посетили актеры Анатолий Белый, Андрей Соколов и Сергей Маховиков, поэт Андрей Дементьев. Знаменитые гости прочли несколько произведений Михаила Лермонтова, а также исполнили всеми любимые музыкальные композиции.

Марина Девятова второй год подряд посещает праздник поэзии. Певица призналась, что пензенская публика очень гостеприимна.



«Мне очень понравилось мое прибытие в прошлом году. Более того, оно было таким знаковым, потому что я была в положении, и у меня как-то все эмоционально удваивалось, утраивалось. Но всегда - теплая атмосфера, публика. И самое главное - у вас так тепло, у вас солнце есть, витамин Д есть», - поделилась она.

По традиции, на празднике вручили Лермонтовскую премию. В 2017 году ее лауреатами стали Иосиф Кобзон, Светлана Бойко, Геннадий Штурмин и Юлия Сытина. За полувековой труд на благо музея-заповедника благодарность губернатора Пензенской области вручили художнику «Тархан» Геннадию Салькову.

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