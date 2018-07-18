В Пензенской области состоялся единый День БЕЗ опасности

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18 июля 2018, 16:07Общество
В Пензенской области в пришкольных лагерях и образовательных организациях прошел единый День БЕЗ опасности.
Так, в школе №76 ребятам напомнили основные правила в форме викторин, игр и квеста. 50 воспитанников пришкольного лагеря вместе с вожатыми приняли участие в танцевальной разминке, а потом получили цветные листы и с их помощью искали станции, каждая из которых была посвящена вопросам безопасности, сообщает пресс-центр регионального правительства.
В лагере «Юность» прошла игра по правилам дорожного движения - своих путешественников ждали семь станций. Настоящим подарком стало присутствие мото-полицейского: ребята смогли познакомиться с техникой, используемой для охраны порядка.
В школе села Алферьевки прошли спортивные состязания: ребята в игровой форме продемонстрировали свои умения «водить автомобиль», знания правил дорожного движения. Завершением состязаний стало вождение велосипеда.
На проведении мероприятий в лагере «Юность» и в школе села Алферьевка присутствовала первый заместитель министра образования Лилия Чащина, а также представители УМВД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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