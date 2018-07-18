В Пензенской области состоялся единый День БЕЗ опасности

В Пензенской области в пришкольных лагерях и образовательных организациях прошел единый День БЕЗ опасности.

Так, в школе №76 ребятам напомнили основные правила в форме викторин, игр и квеста. 50 воспитанников пришкольного лагеря вместе с вожатыми приняли участие в танцевальной разминке, а потом получили цветные листы и с их помощью искали станции, каждая из которых была посвящена вопросам безопасности, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В лагере «Юность» прошла игра по правилам дорожного движения - своих путешественников ждали семь станций. Настоящим подарком стало присутствие мото-полицейского: ребята смогли познакомиться с техникой, используемой для охраны порядка.

В школе села Алферьевки прошли спортивные состязания: ребята в игровой форме продемонстрировали свои умения «водить автомобиль», знания правил дорожного движения. Завершением состязаний стало вождение велосипеда.

На проведении мероприятий в лагере «Юность» и в школе села Алферьевка присутствовала первый заместитель министра образования Лилия Чащина, а также представители УМВД, пишет ИА «Пенза-Пресс».