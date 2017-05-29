29 мая 2017, 19:42Общество В Пензенской области состоялись праймериз «Единой России» 28 мая в 19 регионах страны прошел единый день предварительного голосования партии «Единая Россия». В Пензенской области выбирали кандидатов в депутаты Законодательного Собрания. По всему региону работало боле 200 счетных участков.

Екатерина Пименова рано утром спешит в школу №30. Это место ей хорошо знакомо: один ребенок ее закончил, а второй здесь все еще учится. Дважды мама пришла на счетный участок, чтобы отдать голос за своего кандидата в депутаты Законодательного Собрания. Женщина признается, что голосует не ради себя.



«Чтобы было лучше, чтобы рождаемость была, чтобы помощь была для детей. Для детей больше стараюсь, потому что третьего жду», - сказала Екатерина Пименова.



Проголосовать за самых достойных кандидатов пришел секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин. Счетный участок он посетил вместе с семьей.



«Эти дебаты и наше внутрипартийное голосование еще раз подчеркнули, что люди небезразличны к судьбе региона, к развитию экономики, очень много, наряду с опытными руководителями промышленных предприятий, руководители учебных заведений. Много участвует молодых, талантливых, умных представителей», - отметил он.



В предварительном голосовании партии «Единая Россия» принял участие и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона проголосовал на участке, работавшем в пензенской школе №51.

Прежде чем принять участие в предварительном голосовании, политики прошли через процедуру дебатов. Более 30 раундов провели в студии телеканала «Экспресс». Также участники голосования провели около 500 личных встреч со своими избирателями.

Голос молодежи должен быть услышан на региональном уровне — с такой установкой на выборы шла Наталья Назарова, председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании. Однако круг проблем, которые она планирует решать, гораздо шире.



«Самые главные вопросы, которые мы несем, — это вопросы демократического развития, предпринимательской деятельности, ТСЖ. Для нас важно, чтобы занимались молодежной политикой, и уже первые проекты реализуются», - сказала участница предварительного голосования Наталья Назарова.



Свой голос можно было отдать за одного или нескольких участников предварительного голосования. Сделать это можно было с 8.00 до 20.00. Всего в Пензенской области был открыт 221 счетный участок. В предварительном голосовании приняли участие 95 кандидатов – это члены, сторонники партии «Единая Россия», а также беспартийные граждане.



«Голосование рейтинговое разыгрывается, 18 одномандатных округов и 18 списочников. В партии «Единая Россия» в дальнейшем состоится политический совет, на котором будет определено, кого партия будет выдвигать кандидатами», - рассказал руководитель исполнительного комитета Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Дворянинов.

10 сентября пройдут выборы в Законодательное Собрание Пензенской области шестого созыва. 30 мая станет известно, кого партия «Единая Россия» выдвинет кандидатами на предстоящие выборы.

Общество

просмотров 98