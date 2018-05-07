В Пензенской области состоялась эстафета на призы губернатора

В Спасском районе прошла легкоатлетическая эстафета на призы губернатора, посвященная Дню Победы. В 2018 году она состоялась в 20 раз, в ней приняли участие порядка 1000 человек из 27 районов Пензенской области.

Перед работой в команде - обязательная индивидуальная разминка. Эстафетные палочки на соревнованиях прошли почти через 1000 рук. Команды готовились целый год.

«Я давно занимаюсь профессионально легкой атлетикой. Моя коронная дистанция - 400 метров, всегда первая на ней на отборочных соревнованиях. Самое главное, конечно же, - командный дух», - рассказала участница легкоатлетической эстафеты из Каменского района Полина Сначеляк.

Эстафету ежегодно проводят в том районе, который победил в предыдущий раз. В 2017-м сильнейшей оказалась команда из Спасска.

«Готовлю средневиков, дистанция в Кижеватово как раз располагала к победе. Команда сильная, мы тренировались в течение двух лет, на улице, зимой и летом, грамотно подготовились», - сказал тренер по легкой атлетике в ДЮСШ из Спасска Виктор Кирин.

На этот раз многие тренеры и спортсмены прогнозировали, что команде Спасского района удастся вырвать победу снова. В первом забеге на родной земле спортсменам действительно удалось оставить соперников далеко позади. Первой финишировала Виктория Таркина.

По итогам пяти забегов сильнейшей в общекомандном зачете оказалась сборная Пензы. Ее команды в мужском, женском и смешанном забегах стали первыми. Второе и третье место заняли Заречный и Кузнецк.

«Очень важно, чтобы таких мероприятий проводилось как можно больше. Спорт объединяет людей и укрепляет здоровье, поэтому в Пензенской области поток молодых людей, желающих заниматься в различных секциях, не иссякает», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

В этом случае спортивные достижения - это один из способов помнить. Легкоатлетическую эстафету посвятили годовщине Великой Победы. В преддверии 9 Мая глава региона возложил цветы к Монументу воинской и трудовой Славы. Как символ благодарности и продолжения жизни в этот день в городском парке Спасска высадили каштановую аллею.