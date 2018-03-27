В Пензенской области состоится «День без аборта»

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27 марта 2018, 11:34Общество
По инициативе регионального минздрава, 31 марта в Пензенской области проведут комплексные просветительские мероприятия, направленные на профилактику абортов.
В этот день во всех медицинских организациях области прерывания беременности по желанию женщины производиться не будут, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Со студентами вузов проведут беседы, где врачи акушеры-гинекологи расскажут, как сохранить репродуктивное здоровье, осветят вопросы контрацепции и необходимости разумного подхода к созданию семьи. В мероприятиях также примут участие и представители православной церкви, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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