27 марта 2018, 11:34Общество

В Пензенской области состоится «День без аборта»

По инициативе регионального минздрава, 31 марта в Пензенской области проведут комплексные просветительские мероприятия, направленные на профилактику абортов.

В этот день во всех медицинских организациях области прерывания беременности по желанию женщины производиться не будут, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Со студентами вузов проведут беседы, где врачи акушеры-гинекологи расскажут, как сохранить репродуктивное здоровье, осветят вопросы контрацепции и необходимости разумного подхода к созданию семьи. В мероприятиях также примут участие и представители православной церкви, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-2886651/
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