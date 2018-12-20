В Пензенской области сократился ввод нового жилья

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20 декабря 2018, 19:37Общество
В новостройках Пензенской области не проданы свыше 1000 квартир. Речь - об уже введенных в эксплуатацию домах. О проблемах на рынке недвижимости говорили в прямом эфире радиостанции «Эхо Пензы». Гостем программы «События и мнения» (16+) с Семеном Вахштайном стал министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.
Так, ввод нового жилья в регионе за 2018 год сократился более чем на 200 тысяч квадратных метров по сравнению с прошлым годом и к 31 декабря он должен составить 650 тысяч.
«Сейчас застройщики испытывают определенные трудности, и, что греха таить, упала покупательская способность населения, а у кого есть деньги, возможно, думают, приобрести жилье или приберечь средства на будущее», - сказал Александр Гришаев.
В прямом эфире также обсудили поручение президента Владимира Путина об увеличении ввода нового жилья в полтора раза. По словам главы регионального минстроя, задача для Пензенской области - к 2024 году ввести в эксплуатацию 1 миллион 100 тысяч квадратных метров новостроек.
В 2019 году, помимо жилья, начнут строительство девяти детских садов в Пензе, Засечном и Неверкино, а также школы в Арбекове и детской поликлиники в Нижнем Ломове.
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