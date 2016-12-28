В Пензенской области сократилось число тяжких преступлений

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28 декабря 2016, 18:07Политика
В 2016 году в Пензенской области сократилось количество разбоев, грабежей, убийств, тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом заявил вице-губернатор Валерий Савин в ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
Есть и отрицательная статистика. Так, например, в регионе увеличилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
«Остаются еще нерешенными вопросы, касающиеся уличной преступности. Как правило, уличная преступность связана с употреблением алкоголя, остается достаточно высокий уровень и рост преступлений в семейно-бытовой сфере», - рассказал вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.
По его словам, по сравнению с 2015-ым, в 2016 году сократилось количество смертей от алкогольных отравлений почти на 10%.
Также участники комиссии обсудили вопросы, связанные со снижением уровня преступности среди осужденных к наказаниям без изоляции от общества.
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