В Пензенской области сохранят существующие меры поддержки пенсионеров

В Пензенской области сохранят действующие льготы для пенсионеров. Такое решение было принято на заседании фракции «Единая Россия» в региональном Законодательном Собрании. Планируется, что, независимо от изменений пенсионного законодательства на государственном уровне, за пензенскими пенсионерами сохранят существующие меры поддержки.

Таким образом, законопроект сохраняет местные действующие преференции для женщин с 55 лет, а для мужчин - с 60-летнего возраста.

«Независимо от изменений пенсионного законодательства, которые будут рассмотрены на заседании Госдумы по возрастным параметрам, региональные льготы сохранятся в полном объеме», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Меры поддержки касаются, в первую очередь, ветеранов труда и военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц, педагогических работников, которые проживают в селе, специалистов социальной сферы, врачей и медицинского персонала. Социальная поддержка выражается в предоставлении ежемесячных выплат, компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг в размере половины от величины регионального стандарта их стоимости. Кроме того, мужчины, которые достигнут 60 лет, а женщины - 55 лет, будут, как и сейчас, освобождаться от налогов на транспорт, землю и недвижимость.

«Введение региональных льгот и дополнительная социальная защита отдельных категорий граждан, которые, надеюсь, также будут утверждены, направлены на оказание поддержки самым незащищенным слоям населения, и сделать тяжелую реформу социально ориентированной», - отметил депутат Государственной Думы Сергей Есяков.

На поддержку этой категории граждан уже выделено полтора миллиарда рублей. Ожидается, что в местном бюджете такую сумму будут закладывать ежегодно.

Законопроект предварительно будет обсуждаться на заседаниях комитетов Законодательного Собрания Пензенской области, после чего его внесут в повестку дня очередной сессии, которая состоится 21 сентября.