В Пензенской области сохранили льготы будущим предпенсионерам

Десятки благоустроенных зон отдыха, сотни новых световых опор, тысячи квадратных метров заасфальтированных территорий. Все это в Пензенской области сделано в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Реализация приоритетного проекта будет продолжена и в 2019-м. При этом объем финансирования программы существенно увеличится. Эта тема стала главной на сессии Законодательного Собрания региона. Однако заседание парламентариев началось с обсуждения другого немаловажного вопроса.

В Пензенской области сохранят меры социальной поддержки, установленные для лиц предпенсионного возраста. Законопроект в первом чтении единогласно одобрили парламентарии. Документ сохраняет все действующие льготы для женщин при достижении 55 лет, для мужчин - 60.

«Льготы сохранятся по таким мерам социальной поддержки, как оплата жилого помещения и ЖКУ, исходя из 50% размера регионального стандарта, также это касается компенсации за пользование телефонной связи и единой денежной выплаты в размере 330 рублей», - рассказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.



«Все изменения, касающиеся пенсионного законодательства, направлены на создание крепкой финансовой системы. Это и увеличение пенсии с 2019 года на 1000 в среднем, и социальные гарантии, то есть поддержка ветеранов, медицины, образования, работников сельской местности», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Региональные преференции будут сохранены для ветеранов труда, военной службы, тружеников тыла, квалифицированных специалистов, проживающих в сельской местности. Депутаты также поддержали увеличение прожиточного минимума пенсионерам до 8404 рублей.

Не менее важной темой обсуждения стали итоги реализации в области программы «Формирование комфортной городской среды». Проект впервые затронул все муниципальные образования.

«Всего их - 32. Там в настоящее время проводятся работы по благоустройству 62 объектов: 21 дворовая территория и 41 общественное пространство», - рассказал первый заместитель председатель правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Самым масштабным объектом благоустройства стала Набережная реки Суры в Пензе. Там строят амфитеатр и укрепляют береговой склон, устанавливают новые световые опоры. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что программа будет продлена на 2019 год.

«Главы муниципальных образований получили задание - готовить проектно-сметную документацию вместе с общественностью, инициативными гражданами. Необходимо определить, что благоустроить», - сказал он.

В 2018 году на благоустройство в рамках программы было направлено свыше 300 миллионов рублей. Губернатор отметил, что в 2019-м объем финансирования значительно увеличится.