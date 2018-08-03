В Пензенской области собрали более 1500 экспонатов для музея спорта

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03 августа 2018, 15:34Общество
В Пензенской области по инициативе губернатора Ивана Белозерцева планируют создать музей спорта. В настоящее время уже собрано более 1500 экспонатов.
Новая экспозиция должна разместиться во Дворце единоборств «Воейков». Иван Белозерцев подчеркнул, что открытие музея станет одним из эффективных инструментов воспитания молодежи.
«Это будет центр истории спорта Пензенской области. Школьники смогут познакомиться здесь с судьбами выдающихся спортсменов региона, значимыми событиями, посмотреть старые фотографии, экипировку. Ведь не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», – пояснил глава региона.
Он добавил, что осмотр экспозиций поможет расширить представления детей о спортивной деятельности, будет способствовать их привлечению к занятиям.
В настоящее время на базе спортивного учреждения установлено выставочное оборудование, сообщает пресс-центр облправительства.
Кроме того, собрано более 1500 экспонатов, рассказывающих о развитии физической культуры и спорта в Пензенской области, из фонда краеведческого музея в экспозицию (0+) планируется передать еще порядка 160 экспонатов.
Активное участие в формировании будущей экспозиции принимают ветераны пензенского спорта, которые предоставляют старинные предметы из личных коллекций, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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