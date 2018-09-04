04 сентября 2018, 09:32Общество

В Пензенской области собирают урожай сахарной свеклы

В Пензенской области к уборке сахарной свеклы приступили в трех районах.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, сезонные работы ведутся в Земетчинском, Иссинском и Каменском районах. В настоящее время свекла убрана с площади 1,5 тыс. гектаров.

По оперативной информации агрономических служб районных управлений по развитию сельского хозяйства, валовой сбор составляет 37,9 тыс. тонн, средняя урожайность – 251 ц/га.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-2499863/

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