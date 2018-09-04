В Пензенской области собирают урожай сахарной свеклы

В Пензенской области к уборке сахарной свеклы приступили в трех районах.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, сезонные работы ведутся в Земетчинском, Иссинском и Каменском районах. В настоящее время свекла убрана с площади 1,5 тыс. гектаров.

По оперативной информации агрономических служб районных управлений по развитию сельского хозяйства, валовой сбор составляет 37,9 тыс. тонн, средняя урожайность – 251 ц/га.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».