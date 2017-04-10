10 апреля 2017, 15:37Общество В Пензенской области собаку пытались уморить, привязав к дереву В Пензенской области в посадках в дачном поселке пса бросили, привязав к дереву. Животное едва не погибло.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичная Пенза», пишет ИА «Пенза-Пресс».

По словам пензенцев, которые нашли животное, на такой привязи собака находилась на протяжении нескольких дней, вместо ошейника – провод. Пытаясь вырваться, пес поранился.

«Собачьи глаза - особенные, в глаза же этого пса вообще смотреть невозможно. Стыдно за тех, кто привязал и убежал от него, оставив пса погибать. Без воды и еды. Песика привезли в клинику и просто там оставили, себе взять не могли. Собаку отправили на передержку. Малышу нужна помощь и новый хороший хозяин, который не бросит его», - написали в группе пензенцы.

В России, согласно статье 245 УК РФ , за жестокое обращение с животными предусмотрены следующие виды наказания: штраф, обязательные работы, исправительные, принудительные, а также ограничение свободы и арест.

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