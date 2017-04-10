В Пензенской области собаку пытались уморить, привязав к дереву

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 апреля 2017, 15:37Общество
В Пензенской области в посадках в дачном поселке пса бросили, привязав к дереву. Животное едва не погибло.
Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичная Пенза», пишет ИА «Пенза-Пресс».
По словам пензенцев, которые нашли животное, на такой привязи собака находилась на протяжении нескольких дней, вместо ошейника – провод. Пытаясь вырваться, пес поранился.
«Собачьи глаза - особенные, в глаза же этого пса вообще смотреть невозможно. Стыдно за тех, кто привязал и убежал от него, оставив пса погибать. Без воды и еды. Песика привезли в клинику и просто там оставили, себе взять не могли. Собаку отправили на передержку. Малышу нужна помощь и новый хороший хозяин, который не бросит его», - написали в группе пензенцы.
В России, согласно статье 245 УК РФ , за жестокое обращение с животными предусмотрены следующие виды наказания: штраф, обязательные работы, исправительные, принудительные, а также ограничение свободы и арест.
10 апреля 2017, 19:46Пензенская область участвует во всероссийской акции «100 баллов для победы»
10 апреля 2017, 19:38В Пензе два мотоциклиста попали в аварию
10 апреля 2017, 19:22В Пензе осудили полицейского, сбившего насмерть пешехода
10 апреля 2017, 19:18С начала года мышиной лихорадкой заразились более 70 пензенцев
10 апреля 2017, 19:12В Сердобске выбрали самую спортивную семью
10 апреля 2017, 19:09В Пензе в торговом центре совершили двойную кражу
10 апреля 2017, 19:03Спортблок: хоккей, футбол, плавание
10 апреля 2017, 17:55Чем заняться в Пензе на выходных и не только