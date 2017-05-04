04 мая 2017, 12:02Общество В Пензенской области снизился уровень смертности населения В Пензенской области за первый квартал 2017 года снизился уровень смертности населения.

Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава со ссылкой на официальный сайт Федеральной службы государственной статистки, где были опубликованы предварительные данные о демографической ситуации в России за январь-март 2017 года.

В Пензенской области за три месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась смертность населения: от внешних причин – на 8,5%, от новообразований – на 9,5%, от туберкулеза – на 30,8%. Также младенческая смертность снизилась на 26,7%.

«По уровню смертности населения от новообразований среди 85 субъектов Российской Федерации Пензенская область занимает 33 место, поднявшись вверх на 10 позиций (3 мес. 2016 года – 43 место)», - отметили в ведомстве.

По показателю младенческой смертности, который в первом квартале 2017 года в Пензенской области составил 3,3 на 1000 родившихся живыми, регион входит в 20 субъектов РФ, удерживающих данный показатель на уровне ниже, чем в целом по стране (5,2).

По показателю смертности от туберкулеза Пензенская область также входит в число субъектов Российской Федерации, где данный показатель (2,7) - значительно ниже, чем по стране (7,2), сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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