В Пензе назвали самый эффективный метод борьбы с алиментщиками

В региональном управлении федеральной службы судебных приставов провели предварительный анализ состояния дел по взысканию алиментов в 2018-м. По итогам 11 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, общая сумма задолженности сократилась. Однако количество исполнительных производств о взыскании алиментов пока остается на прежнем уровне.

В центре одного из разбирательств - враждебно настроенные взрослые люди, которые когда-то уважали и любили друг друга. Теперь все общение сводится к постоянным перепалкам и взаимным упрекам. Причиной стала неуплата алиментов на 16-летнего сына бывшего главы семейства. Мужчина утверждает, что проживает в недостроенном доме, зарабатывает, и то неофициально, мало. Бывшая супруга говорит обратное.

«Мы не можем ничего с него взыскать, потому что дом нежилой и в нем никто не обитает, но это единственное, что осталось оформленное в собственности. Он ездит на машине, зарабатывает достаточно, в общем, нормально живет, но не платит ребенку и не хочет его содержать», - рассказала взыскательница.

В большом доме отапливается только одна из четырех комнат. Внутри жилище больше похоже на сарай. Из имущества судебному приставу удается описать только старую бытовую технику - компьютер, Wi-Fi-роутер, телевизор и микроволновую печь. Теперь должник, если не выплатит в очередной раз алименты, должен будет продать описанное имущество.

«Я плачу, если есть деньги, не против. Год назад нормально зарабатывал, по десять тысяч каждый месяц отсылал. Она не дает ребенка, только приезжает и оскорбляет всех», - сказал должник.

За три года задолженность по алиментам выросла до 300 тысяч рублей. По закону тот, кто официально нигде не трудоустроен, сейчас должен платить на содержание своего ребенка свыше десяти тысяч рублей. Это 1/4 среднего заработка по стране. К слову, если у алиментщика два ребенка, сумма взыскания - 1/3 от дохода, если трое и более детей - четверть.

«Он, в принципе, вообще отказывается платить. И каждые два месяца мы выезжаем к нему для проверки имущественного положения. Выполняет обязанности только после описи имущества», - прокомментировала судебный пристав-исполнитель управления федеральной службы судебных приставов по Пензенской области Ксения Бордачева.

Такие ситуации с уплатой алиментов - явление обычное. Однако, по словам судебных приставов, последние несколько лет должники стали активнее платить по долгам. По сравнению с 2017 годом, в 2018-м в Пензенской области снизился остаток общей задолженности. Если брать анализ за 11 месяцев, то на 66 миллионов рублей - или на 8%.

Старший судебный пристав отдела по взысканию алиментов регионального управления Татьяна Ганеева объясняет это введением два года назад новых мер принудительного исполнения, в том числе - ограничения на выезд за пределы страны и на управление транспортным средством. Но самым эффективным приставы считают привлечение к административной ответственности в случае неуплаты алиментов в течение двух месяцев. А это и арест на 15 суток, и обязательные работы в течение нескольких месяцев.

«После административной ответственности многие стали устраиваться на работу и оплачивать долги. Даже снизилось количество уголовных дел по привлечению алиментщиков к уголовной ответственности. Административное воздействие заставляет их выполнять обязанности», - сказала Татьяна Ганеева.

Поясним. Если должник не платит деньги на содержание своего ребенка в течение четырех месяцев, то наступает уголовная ответственность. Не смотря на улучшение ситуации с задолженностью по алиментам, количество исполнительных производств об их взыскании остается на прежнем уровне - около 8000 рублей. Снижение по сравнению с 2017 годом составило лишь 2%.