20 октября 2017, 19:59Общество В Пензенской области снизилось количество ДТП В Пензенской области снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. За девять месяцев 2017 года на территории региона произошло 1360 аварий. Это почти на 40 меньше, чем в аналогичный период 2016 года. Смертность в авариях сократилась на 13%. Тем не менее, погибли 149 человек. С участием пешеходов произошло почти 400 аварий, более сотни по их вине. На 7% возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет - восемь человек погибли.

«С участием детей-пассажиров зарегистрировано 95 ДТП. В результате которых четыре ребенка погибло и 103 получили ранения. С участием детей-пешеходов зарегистрировано 59 ДТП - три ребенка погибло, 59 получили ранения. С участием детей-велосипедистов зарегистрировано 21 происшествие, с участием водителей мототранспорта детей зарегистрировано пять происшествий. По вине детей - 42 происшествия, в которых три ребенка погибло», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.



Основной причиной дорожно-транспортных происшествий специалисты называют намеренное нарушение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами, недостатки в содержании улично-дорожной сети и организации пешеходных переходов.

Сотрудники Госавтоинспекции провели около 1000 профилактических акций, встреч и мероприятий, направленных пропаганду безопасности дорожного движения. Дорожно-патрульная служба во время рейдов обнаружила более 3000 нарушений.

Комиссия по безопасности дорожного движения предложила усилить профилактическую работу: привлекать дружинников к дежурствам у пешеходных переходов, организовать совместную работу с мобильными операторами и при помощи sms-рассылок напоминать о безопасности дорожного движения и проводить минутки дорожной грамотности на уроках.

Общество

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