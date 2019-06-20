В Пензенской области снизилось число нарушений антимонопольного законодательства

«Мы взаимодействуем с подразделением ФАС на территории Пензенской области, организуем совместные встречи с бизнесом. Вопрос защиты конкуренции очень важен, особенно сейчас, когда в рамках реализации национальных проектов выделяются большие средства», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор рассказал и о проблемных моментах, таких как исполнение контрактов недобросовестными подрядчиками, выигрывающими конкурсы за счет снижения цены на свои услуги, в пресс-центре облправительства.

Виталий Королев отметил, что Пензенская область – это один из субъектов России, по которому у ведомства практически нет вопросов с точки зрения развития конкуренции и реализации национального плана.

«Спасибо вам за то, что уделяете значительное внимание развитию конкуренции в регионе. Пензенская область - на хорошем счету. Мы видим снижение нарушений антимонопольного законодательства на 10%, сокращение доли МУПов и ГУПов в экономике. Мы будем сопровождать ваш регион, особенно под эгидой национальных проектов, бороться за совершенствование законодательства», - подчеркнул замруководителя ФАС.

Ключевые показатели развития конкуренции утверждены на 40 рынках Пензенской области, относящихся к социальной сфере, отраслям сельского хозяйства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания, промышленности, связи, добычи и поставки полезных ископаемых. Они направлены на обеспечение присутствия на рынках организаций частной формы собственности.

Для исполнения поручений президента ежегодно формируется рейтинг эффективности деятельности городских округов и муниципальных районов Пензенской области по содействию развитию конкуренции. По итогам рейтинга за 2018 год, лидерами признали Городищенский, Никольский, Спасский и Шемышейский районы.

В пресс-центре напомнили, что в рамках реализации плана правительство региона в июле 2018 года заключило соглашение с ФАС России. Оно предусматривало создание условий для эффективного функционирования товарных рынков, повышения инвестиционной активности и информационной открытости деятельности исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, пишет ИА «Пенза-Пресс».