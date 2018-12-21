В Пензенской области на 4% снизилось число ДТП

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. Оно было посвящено вопросам безопасности дорог и смертности на них. Одной из центральных стала тема перевозки детей в школьных автобусах.

По итогам 11 месяцев 2018 года зафиксировано снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 4%, погибших в них людей на 1%, раненых на 7%. Специалисты отмечают, что жизни удается сохранить благодаря программе «Безопасные и качественные дороги». Но в этом вопросе значение имеет компетентность водителей, особенно тех, что занимаются перевозкой детей.

«За 11 месяцев к административной ответственности за различные нарушения привлечены 90 водителей школьных автобусов. Это говорит о том, что главы муниципальных образований не проводят с ними беседы, не анализируют ситуацию. Запросите информацию у себя в отделениях ГИБДД по школьным автобусам, транспортным средствам, проведите разбор», - поручил глава региона.

Впрочем, по некоторым случаям Иван Белозерцев потребовал немедленных объяснений. Так в Иссинском районе водитель одного из школьных автобусов, перевозивший детей, не счел нужным пройти медицинский и обязательный технический осмотр.

«Инцидент имел место быть. Мы собрали комиссию по безопасности дорожного движения, рассмотрели случай наплевательского отношения водителя и директора общеобразовательного учреждения. Они были наказаны, им объявлены выговоры», - прокомментировал глава администрации Иссинского района Николай Аргаткин.

Общая статистика дорожно-транспортных происшествий по региону - чуть меньше 1000 за год. В авариях погибли 54 человека. В ГИБДД называют конкретные причины аварийности.

«Плохая различимость горизонтальной отметки, неисправное или недостаточное освещение, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах. В 2018 году на дорогах Пензенской области произошлj 101 ДТП, которым способствовало неудовлетворительное состояние или отсутствие наружного освещения. 19 человек погибли и 108 получили ранения», - рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

Среди возможных способов обезопасить дороги, которые называют специалисты - не только прямые технические меры (обустройство дополнительного освещения и ограждений), но также способы повлиять на поведение водителей - установка камер фото- и видеофиксации.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что в дальнейшем работа правительства, в том числе, будет продолжаться и в этом направлении.