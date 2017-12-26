В Пензенской области снизилась заболеваемость ОРВИ

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26 декабря 2017, 15:36Общество
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ находится ниже эпидемологического порога, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
За неделю в Пензенской области острыми респираторными вирусными инфекциями(ОРВИ) заболели 2561 человек. Процент заболевших детей до 14 лет составил 34,7%, что ниже эпидпорога на 41,5%.
«В Пензе в течение 51 недели 2017 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 1348 случаев; показатель заболеваемости — 258,6 на 100 тысяч населения», — сообщили в пресс-службе управления.
Случае заболевания гриппом не зарегистрировано, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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