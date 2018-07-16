В Пензенской области смертность от пневмонии выросла в 2,5 раза

По словам главы министерства Владимира Стрючкова, за первое полугодие смертность составила 10188 человек – на 282 человека, или 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Хочу показать ситуацию в динамике и попробовать дать объяснение. В январе у нас, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, было меньше на 93 человека, в феврале – меньше на 56 человек. Март-апрель нам дали резкий рост – 175 и 214 человек соответственно. Аналогичная картина – по всей России, это связано с эпидситуацией. Резко увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. В мае – минус 80, в июне, к сожалению, плюс 122. Это связано с резкими перепадами давления, погодой», - рассказал министр.

«У нас продолжает уменьшаться смертность трудоспособного населения – за первое полугодие на 2%. В структуре умерших доля лиц старше трудоспособного возраста, 60 лет, составляет более 80%, старше 80 – 35,7%. Она резко увеличилась в первом полугодии – на 34,3%. Эта категория дала плюсом 176 человек», - сообщил Владимир Стрючков.

От болезней нервной системы с начала года умерло на 477 человек больше, чем за аналогичный период 2017-го. От внешних причин – больше на 100 человек. Смертность от пневмонии выросла практически в 2,5 раза - с 36 до 88 человек.

«По пневмонии – здесь чисто наша тема. Мы перестраиваем работу пульмонологических отделений, коечный фонд с больницы №4 локализуем на многопрофильной областной больнице. […] Вакцинация по гриппу, в общем-то, хорошо прошла, мы выполнили установленные показатели. Тем не менее, пневмония является осложнением вирусных заболеваний и гриппа. Поэтому мы ставим перед собой задачу в этом году увеличить вакцинацию. Все умершие от пневмонии были не привиты от гриппа», - отметил глава ведомства.

Министерство подготовило план антикризисных мероприятий по сокращению смертности, 2 июля его отправили на согласование в Минздрав РФ. 25 июля, по словам Владимира Стрючкова, в регион по приглашению приедет бригада из главных внештатных специалистов.

«Что касается возрастных лиц – мы открыли гериатрический центр, мобильные бригады работают, начали диспансеризацию граждан в возрасте 75 лет и старше. За шесть месяцев получили помощь более 3000 человек. В наших планах – до конца года открыть восемь таких кабинетов и создать 12 патронажных бригад», - доложил он губернатору.

Глава региона подчеркнул, что ухудшение показателей – прямое следствие недостаточной работы системы здравоохранения.

«Хоть нас федеральный министр и хвалит по ряду показателей, но цифры говорят о том, что разъяснительная работа с населением проводится хуже. Я вам в 2016 году заявлял, что не должны люди приходить на работу, если загрипповали, потому что и свое здоровье гробят, и заражают коллег. Так меня целый месяц критиковали СМИ, в том числе – федеральные. Но я тогда обострил ситуацию, и у нас было снижение смертности. В 2018 году работали по плану, без обострения ситуации, - и у нас люди стали умирать», - отметил Иван Белозерцев.

Он поручил Владимиру Стрючкову разобраться по каждому случаю.

«Спланируйте средства на информационное сопровождение, чтобы люди на дому не лечились», - подчеркнул губернатор.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».