В Пензенской области сменились главврачи ряда больниц

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23 мая 2017, 15:29Общество
В системе здравоохранения Пензенской области состоялись кадровые изменения.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, главным врачом Областной станции скорой медицинской помощи назначен Владимир Атякшев, до этого он руководил Нижнеломовской межрайонной больницей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Больницу в Нижнем Ломове возглавил Ринат Янборисов, бывший главврач Сосновоборской участковой больницы.
В соответствии с тем же приказом на должность главного врача Колышлейской районной больницы назначен Вадим Абакумов, до этого он руководил Лопатинской участковой больницей.
«Представления коллективам медицинских организаций новых руководителей состоялись 23 мая», - сообщили в пресс-службе.
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