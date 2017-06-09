Следить за порядком 12 июня будут более 500 пензенских полицейских

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09 июня 2017, 20:28Общество
12 июня на территории Пензенской области обеспечивать правопорядок будут более 500 сотрудников полиции. Правоохранители прошли дополнительный инструктаж и готовы нести службу в усиленном режиме.
«Будут задействованы дополнительные группы, усилены следственно-оперативные группы для проведения фиксации правонарушений и так далее», - сказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Пензенской области Николай Сармин.
Планируется, что в праздничных митингах и концертах, которые пройдут в 59 населенных пунктах региона, примут участие более 60 тысяч человек. Следить за соблюдением правопорядка вместе с полицией будут представители добровольных народных дружин, общественных организаций, а также казаки. Контроль за безопасностью усилят и на дорогах области. К работе будут привлечены дополнительные экипажи ГИБДД.
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