09 июня 2017, 20:28Общество Следить за порядком 12 июня будут более 500 пензенских полицейских 12 июня на территории Пензенской области обеспечивать правопорядок будут более 500 сотрудников полиции. Правоохранители прошли дополнительный инструктаж и готовы нести службу в усиленном режиме.

«Будут задействованы дополнительные группы, усилены следственно-оперативные группы для проведения фиксации правонарушений и так далее», - сказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Пензенской области Николай Сармин.

Планируется, что в праздничных митингах и концертах, которые пройдут в 59 населенных пунктах региона, примут участие более 60 тысяч человек. Следить за соблюдением правопорядка вместе с полицией будут представители добровольных народных дружин, общественных организаций, а также казаки. Контроль за безопасностью усилят и на дорогах области. К работе будут привлечены дополнительные экипажи ГИБДД.

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