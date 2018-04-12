12 апреля 2018, 15:04Общество

В Пензенской области скончался известный врач Геннадий Ерошин

В Пензенской области скончался известный врач, общественный деятель Геннадий Ерошин.

Об этом глава региона сообщил в микроблоге в Twitter.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Глубочайшие соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося сегодня известного пензенского врача, общественного деятеля, человека активного и неравнодушного - Геннадия Леонидовича Ерошина. Это невосполнимая утрата для всей Пензенской области», - написал он.

Общество
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