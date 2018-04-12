В Пензенской области скончался известный врач Геннадий Ерошин

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12 апреля 2018, 15:04Общество
В Пензенской области скончался известный врач, общественный деятель Геннадий Ерошин.
Об этом глава региона сообщил в микроблоге в Twitter.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Глубочайшие соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося сегодня известного пензенского врача, общественного деятеля, человека активного и неравнодушного - Геннадия Леонидовича Ерошина. Это невосполнимая утрата для всей Пензенской области», - написал он.
Глубочайшие соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося сегодня известного пензенского врача, общественного деятеля, человека активного и неравнодушного Геннадия Леонидовича Ерошина. Это невосполнимая утрата для всей Пензенской области.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 12 апреля 2018 г.
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