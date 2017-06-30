30 июня 2017, 12:01Происшествия В Пензенской области школа заплатит за травму ребенка на перемене В Спасском районе Пензенской области средняя образовательная школа заплатит 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда семье шестиклассника, получившего травму во время перемены.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в апреле 2017 года в школьном гардеробе после шестого урока подрались двое шестиклассников. Во время выяснения отношений один из мальчиков получил травму головы. Некоторое время спустя он почувствовал себя плохо, и его срочно доставили в больницу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

После лечения он продолжает находиться под наблюдением врачей. Полученные повреждения квалифицировали как легкий вред здоровью.

Во время проведенной прокурорской проверки выяснили, что вред здоровью ребенка был причинен во время нахождения детей под временным надзором образовательного учреждения, в отсутствие надлежащего присмотра за поведением учащихся.

Прокуратурой также выявлены серьезные недостатки в организации учебным заведением профилактической работы среди несовершеннолетних.

«В связи с этим прокурор района подал иск о взыскании с образовательного заведения морального вреда в размере 15 тыс. рублей.

Решением суда иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Судебное решение в законную силу не вступило», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Происшествия

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