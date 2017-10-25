В Пензенской области шесть пожарных тушили дом

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25 октября 2017, 11:06Происшествия
В Белинском районе Пензенской области случился пожар.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, пожар случился в селе Волчково на улице Центральной. Выгорело внутри деревянного дома. Обошлось без пострадавших.
К устранению пожара привлекались шесть человек и две единицы спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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