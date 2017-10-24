В Пензенской области сгорел грузовик

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24 октября 2017, 09:44Происшествия
В Белинском районе Пензенской области произошел пожар.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, происшествие случилось на 158-м километре трассы Р-209 «Пенза-Тамбов». Сгорела грузовая «ГАЗель».
К устранению последствий пожара привлекали троих человек и одну единицу техники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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