24 октября 2017, 09:44Происшествия В Пензенской области сгорел грузовик В Белинском районе Пензенской области произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, происшествие случилось на 158-м километре трассы Р-209 «Пенза-Тамбов». Сгорела грузовая «ГАЗель».

К устранению последствий пожара привлекали троих человек и одну единицу техники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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