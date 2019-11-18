В Пензенской области сержант пошел под суд за насилие над рядовым

Утром 15 июня на плацу войсковой части рядовому дали приказ заполнить путевые листы. Тот отказался, вызвав недовольство сержанта. Тот рассердился и в присутствии личного состава ударил солдата кулаком левой руки в лицо.

В результате на верхней губе у молодого человека образовалась рваная рана, что квалифицируется как легкий вред здоровью. Сразу после нанесения удара сержант оказал пострадавшему помощь, но это не уберегло его от уголовного преследования.

За превышение должностных полномочий с применением насилия в отношении военнослужащего было возбуждено дело. Мужчину обвиняли не только в том, что он причинил вред здоровью солдата, но также в том, что он доставил ему нравственные страдания, унизил честь и достоинство. Более того, своими действиями он подорвал авторитет командования.

Обвиняемый признал вину, возместил имущественный ущерб и моральный вред потерпевшему и публично принес извинения. При вынесении приговора учитывалось, что у сержанта есть малолетний ребенок. Немаловажными оказались и положительные характеристики, предоставленные Пензенскому гарнизонному военному суду.

Сержанту назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему запрещено в течение полугода заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и Вооруженных Силах России, сообщили в пресс-службе суда, пишет ИА «Пенза-Пресс».