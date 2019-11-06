В Пензенской области сбитый пешеход умер по дороге в больницу

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06 ноября 2019, 16:36Происшествия
На автодороге «Нижний Новгород-Саратов» в границах Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух пешеходов.
Сигнал об аварии на 514-м километре трассы в Малосердобинском районе поступил на пульт дежурного УГИБДД УМВД России в 22:20 в понедельник, 4 ноября.
26-летний водитель ГАЗели Next сбил двух человек, переходивших дорогу. Женщине 1980 года рождения медики оказали помощь и отпустили, а мужчину 1988 года рождения повезли в больницу. Однако пострадавший скончался еще до прибытия в медицинское учреждение.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят заменить шины, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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