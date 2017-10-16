16 октября 2017, 17:02Происшествия В Пензенской области сбитый на трассе мужчина погиб на месте В Нижнеломовском районе Пензенской области ночью на трассе произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, на 513 километре трассы М-5 «Урал» 65-летний пенсионер, управлявший автомобилем «Тойота Хеликс», сбил 30-летнего мужчину. В результате происшествия пострадавший скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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