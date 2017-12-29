29 декабря 2017, 10:07Общество В Пензенской области – самый низкий уровень роста цен в РФ Эксперты зафиксировали в Пензенской области самый низкий уровень увеличения цен среди регионов России.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на экспертов, в регионе цены за год увеличились минимально – всего на 1%. За Пензенской областью следуют Омская область, Пермский край, Республики Чувашия и Мордовия. Центробанк связывает тренд на замедление роста цен с разовыми факторами: рекордным урожаем и стабильным курсом рубля.

Самый высокий рост цен на товары и услуги по итогам 2017 года зафиксирован в Якутии, Москве, Санкт-Петербурге, Калужской и Магаданской областях. При этом в целом по стране потребительские цены снизились – из-за рекордно низкой инфляции, опустившейся почти во всех регионах России ниже 4%, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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