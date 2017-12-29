В Пензенской области – самый низкий уровень роста цен в РФ

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 декабря 2017, 10:07Общество
Эксперты зафиксировали в Пензенской области самый низкий уровень увеличения цен среди регионов России.
Как сообщают «Известия», ссылаясь на экспертов, в регионе цены за год увеличились минимально – всего на 1%. За Пензенской областью следуют Омская область, Пермский край, Республики Чувашия и Мордовия. Центробанк связывает тренд на замедление роста цен с разовыми факторами: рекордным урожаем и стабильным курсом рубля.
Самый высокий рост цен на товары и услуги по итогам 2017 года зафиксирован в Якутии, Москве, Санкт-Петербурге, Калужской и Магаданской областях. При этом в целом по стране потребительские цены снизились – из-за рекордно низкой инфляции, опустившейся почти во всех регионах России ниже 4%, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 декабря 2017, 17:58Житель Белинского: Город находится в плачевном состоянии
29 декабря 2017, 17:36Пензенские инспекторы в новогодние дни будут ловить пьяных водителей
29 декабря 2017, 17:04В Пензе губернатор торжественно вручил госнаграды и премии главы региона
29 декабря 2017, 16:37В Пензе управляйку оштрафовали за лужи в подвале дома
29 декабря 2017, 16:04Пензенские приставы взыскали около полумиллиона рублей в пользу ТЭК
29 декабря 2017, 15:34Спасатели приехали на ул. Кижеватова из-за криков в квартире
29 декабря 2017, 15:07В Пензе весной пройдет фестиваль молодежи и студентов
29 декабря 2017, 14:07Наровчатский продавец заплатит за торговлю одеждой без маркировки