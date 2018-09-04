В Пензенской области – самые дешевые в ПФО рыба, масло, соль и гречка

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04 сентября 2018, 11:34Общество
В Пензенской области индекс потребительских цен на товары и услуги в июле по отношению к предыдущему месяцу составил 100,4%, к декабрю 2017 года – 102,3%.
Как сообщает пресс-центр облправительства со ссылкой на итоги мониторинга стоимости социально значимых продуктов питания в регионе, индекс цен на продовольственные товары в июле по отношению к июню составил 100,2%, к декабрю 2017-го - 102,0%.
Индекс цен на непродовольственные товары в июле 2018-го по отношению к предыдущему месяцу составил 100,3%, к декабрю прошлого года - 102,4%.
Максимальных цен в Пензенской области относительно других субъектов ПФО не выявлено. Минимальные потребительские цены сложились на следующие позиции: рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, соль поваренная пищевая, крупа гречневая - ядрица.
На втором месте - по следующим позициям: баранина (кроме бескостного мяса), молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, яйцо куриное, сахар-песок, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис шлифованный, картофель. На третьем месте - творог жирный. По остальным продовольственным группам регион - в среднем ценовом диапазоне.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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