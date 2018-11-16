В Пензенской области – самые дешевые сахар, масло и баранина в ПФО

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16 ноября 2018, 18:11Общество
В Пензенской области зарегистрированы минимальные в Приволжском федеральном округе цены на ряд продуктов питания.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза со ссылкой на территориальный орган федеральной службы госстатистики, в Пензенской области – самые дешевые в округе сахар, соль, баранина (кроме бескостного мяса) и сливочное масло.
По состоянию на 12 ноября стоимость килограмма сахара в регионе составила 39,6 рублей, соли – 9,08 рублей, баранины – 303,66 рублей, масла – 441,22 рублей.
Максимальные потребительские цены в регионе не зафиксированы, добавили в министерстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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