В Пензенской области – самые дешевые сахар, масло и баранина в ПФО

В Пензенской области зарегистрированы минимальные в Приволжском федеральном округе цены на ряд продуктов питания.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза со ссылкой на территориальный орган федеральной службы госстатистики, в Пензенской области – самые дешевые в округе сахар, соль, баранина (кроме бескостного мяса) и сливочное масло.

По состоянию на 12 ноября стоимость килограмма сахара в регионе составила 39,6 рублей, соли – 9,08 рублей, баранины – 303,66 рублей, масла – 441,22 рублей.

Максимальные потребительские цены в регионе не зафиксированы, добавили в министерстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».