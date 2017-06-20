20 июня 2017, 17:03Общество В Пензенской области - самая низкая стоимость коммуналки в ПФО Пензенская область заняла 76-е место из 85 регионов России в рейтинге стоимости коммунальных услуг, составленном изданием «Байкал-Daily», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Редакция сравнивала стоимость жилищно-коммунальных услуг в месяц на один квадратный метр жилья и на одного человека, опираясь на данные Росстата за 2016 год. Рассчитав отношение этого показателя к социальной норме жилплощади на человека, эксперты вывели средние для страны показатели – 115,92 руб. и 2 107,71 руб. соответственно. В Пензенской области эти показатели составляют 84,07 руб. и 1 512,8 руб.», - сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Это самые низкие расценки на коммунальные услуги среди регионов Приволжского федерального округа.

Так, Нижегородская область занимает в рейтинге 15-е место, Оренбургская – 27-е место, Самарская - 33-е, Республика Татарстан – 34-е, Тамбовская область – 43-е место, Кировская – 50-е, Республика Мордовия – 52-е, Марий Эл – 61-е, Башкортостан – 67-е, Саратовская область – 69-е, Ульяновская область – 72-е, Республики Чувашия и Удмуртия – 74-е и 75-е места соответственно.

Самые дорогие в стране коммунальные услуги – в Республике Саха (Якутия) – 357,65 руб. в месяц на один квадратный метр жилья и 6 437,65 руб. - на человека. В тройку субъектов РФ с самой высокой стоимостью коммунальных услуг вошли также Камчатский край и Магаданская область.

Самая низкая в РФ стоимость коммунальных услуг зафиксирована в Республике Ингушетия – 42, 21 руб. на квадратный метр и 759,6 руб. на человека в месяц.

Общество

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