В Пензенской области с реализации сняли 45 партий алкоголя

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20 октября 2017, 16:05Общество
Сотрудники Роспотребнадзора Пензенской области провели проверки розничной продажи алкоголя, в большинстве случаев выявлены нарушения.
За девять месяцев 2017 года провели проверку 296 организаций, нарушения обнаружили в 254 из них.
«В результате к административной ответственности привлекли 69 юридических лиц и 257 должностных. Нарушителей оштрафовали на 2 370 000 рублей», - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области.
По решению судов, конфисковали спиртное на 95 670 рублей, с реализации сняли 45 партий.
Фальсифицированный алкоголь может быть причиной серьезного отравления, вплоть до летального исхода. Напомним о нашумевшей истории, которая произошла в 2016 году в одном из баров Кузнецка, где владелец заведения отмечал свой день рождения в компании 17 человек. Молодые люди пили ром, который оказался фальсифицированным и содержал метанол, послуживший причиной массового отравления. В результате пять человек скончались, в том числе - владелец бара, еще семь попали в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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