В Пензенской области с размахом отметили «День поля»

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17 июля 2017, 19:13Общество
В Пензе с размахом отметили сельскохозяйственный праздник «День Поля». 15 июля на фонтанной площади города Спутник собрались тысячи пензенцев и гостей региона. Посетители приняли участие в развлекательной программе, смогли познакомиться с продукцией местных сельхозтоваропроизводителей и попробовать разнообразные угощения.
Народные ансамбли в этот день не смолкали до позднего вечера. 15 июля в Спутнике пензенцы и гости города отпраздновали «День поля». Ежегодно в этом торжестве принимают участие сельхозтоваропроизводители со всего региона. На этот раз в Пензу пожаловали и гости из соседних республик, чтобы обменяться опытом с пензенскими коллегами.
«Больше всего понравилось то, что Пензенская область развивается. Сеет, получает результаты. Я пообщался с замминистром по сельскому хозяйству. Действительно, есть хорошие результаты», - отметил сельхозтоваропроизводитель Республики Беларусь Владимир Гуданов.
Для гостей праздника на набережной реки Суры развернули палатки с угощеньями. Там гостей приготовили кашу и чай и предлагали запастись свежими овощами, которые еще несколько часов назад росли на грядке. Праздник посетил и губернатор Иван Белозерцев.
«Сегодня проведение этого мероприятия - это прекрасная возможность для того, чтобы пообщаться, обменяться передовым опытом и зарядиться настроением для уборки будущего урожая. С праздником вас, дорогие земляки. Спасибо вам», - сказал он.
Центральным событием «Дня поля» стала презентация новинок сельскохозяйственной техники, семенного материала, средств для защиты растений, а также минеральных удобрений пензенских и зарубежных производителей. Гости увидели больше сотни новейших сельхозмашин от компактных сеялок до внушительных размеров комбайнов.
«Наша задача как дилера - максимально приблизить эту технику для потребителя, показать и рассказать об особенностях этих машин и позволить сельхозпроизводителям получить прибыль», - сообщил производитель сельскохозяйственной техники г. Пензы Сергей Губский.
«Сегодня представляем три модели сеялки, которые мы выпускаем. Сеялки между собой очень похожи внешне, но если разобраться, то они принципиально отличаются», - добавил производитель сельскохозяйственной техники г. Пензы Вячеслав Горшков.
Сельскохозяйственный праздник посетили тысячи гостей. На Фонтанной площади города Спутник для гостей организовали культурно-развлекательную программу. Там работала ярмарка народных умельцев, проходили конкурсы, спортивные состязания и разнообразные мастер-классы.
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