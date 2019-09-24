В Пензенской области с нового года увеличат пособие на первенца

В Пензенской области увеличится размер ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Сумма пособия повысится почти на 500 рублей. Кроме того, вдвое увеличится срок выплаты. Эти изменения запланированы в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Теперь все внимание в семье Недопекиных уделено новорожденному первенцу. Молодые родители счастливы, у них растет богатырь с настоящим мужским характером. Малыш тихий и некапризный.

«Он требовательный, но спокойный. Все-таки удается ночью спать, это радует», - рассказали жители села Саловка Ирина и Андрей Недопекины.

С момента рождения сына новоиспеченный отец во всем помогает любимой супруге. Благодаря поддержке родных, признается Ирина, она быстро и легко освоила новую роль - мамы. Не менее важна и поддержка государства, ведь при рождении первенца в Пензенской области ежемесячно выплачивают 9 тысяч 398 рублей.

На такую меру социальной поддержки сейчас могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом равным 14 тысячам 380 рублям. Однако с 1 января 2020 года изменятся и размер выплаты, и условия, при которых назначают пособие.

«Указанная выплата становится больше, она будет равна величине прожиточного минимума в регионе и составит 9 тысяч 817 рублей. Хотелось бы отметить, что эти новшества подразумевают то, что доход семьи не должен превышать 200% от прожиточного минимума в регионе», - сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Кроме того, теперь пособие будут выплачивать не до полутора лет, как сейчас, а до трех лет. Его в Пензенской области выплачивают в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Сейчас в регионе эту выплату получают почти 4000 молодых семей. Общая сумма выплат за восемь месяцев 2019 года составила более 280 миллионов рублей.