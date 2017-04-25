В Пензенской области с начала года выявили 96 новых случаев ВИЧ

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25 апреля 2017, 17:06Общество
Пензенской области за три месяца 2017 года выявлено 96 новых случаев ВИЧ-инфекции.
Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, показатель составил 7,1 на 100 тысяч населения - на 4,2% ниже аналогичного периода 2016 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Наибольшие показатели впервые выявленной заболеваемости ВИЧ-инфекцией по итогам трех месяцев 2017 года зарегистрированы в Малосердобинском (22,0 на 100 тысяч жителей), Бессоновском (16,8), Колышлейском (16,3), Кузнецком (16,0), Пензенском (12,3) районах и в г. Пензе (12,2)», - отметили в ведомстве.
Среди ВИЧ-инфицированных в регионе доля жителей областного центра составила 40,8%. По распространенности ВИЧ-инфекции лидирует г. Кузнецк (789,6 на 100 тысяч), Кузнецкий район (390,9), г. Заречный (440,3), г. Пенза (314,8), Иссинский, Лунинский, Пензенский и Малосердобинский районы (240,5-285,0).
По заболеваемости лидируют возрастные группы 30-39 (6,8%) и 40-49 (23,7%) лет. Удельный вес мужчин составил 66,1%.
В 43,2% случаев заражение происходило половым путем при гетеросексуальных контактах, в 40,7% случаев - при введении наркотических препаратов.
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