20 июня 2017, 18:46Общество В Пензенской области с начала года от передозировки погибли 5 человек В администрации Пензы обсудили вопросы противодействия распространению наркотиков на территории региона. Выездное заседание антинаркотической комиссии прошло под председательством губернатора Ивана Белозерцева.

По данным статистики, сейчас наблюдается тенденция к снижению числа вновь выявляемых наркозависимых. Однако показатель смертности от отравления запрещенными веществами, по сравнению с 2016 годом, вырос. Только за пять месяцев 2017-го в области от передозировки погибли пять человек.

По мнению Ивана Белозерцева, усилия в борьбе с распространением наркотиков нужно направить на формирование антинаркотического поведения. Те меры, которые сейчас предпринимаются, недостаточны.

«Как только объявляем месячник борьбы с этим злом, активно работаем вместе, наваливаемся на проблему, то идет снижение. А когда все в рабочем режиме, в обычной повседневной деятельности, то обязательно ситуация выравнивается или ухудшается», - отметил губернатор.

Общество

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