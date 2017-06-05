В Пензенской области с ЕГЭ по математике удалили трех выпускников

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05 июня 2017, 15:59Образование
Рособрнадзор и министерство образования Пензенской области напоминают выпускникам, сдающим ЕГЭ, об ответственности за нарушение процедуры ЕГЭ.
Министр образования области Александр Воронков обратился к выпускникам, отметив, что уровень их знаний позволит сдать экзамен честно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Если по каким-либо причинам вы не смогли написать экзамен, у вас есть возможность пересдать его в резервный день. Не совершайте необдуманных поступков на экзамене, не наказывайте сами себя», - сказал министр.
Во время сдачи экзамена школьникам строго запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами, записками, а также выкладывать в Интернет задания.
«С ЕГЭ по профильной математике удалили троих выпускников за использование шпаргалок», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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