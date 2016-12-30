В Пензенской области решат вопрос с местами в больницах

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30 декабря 2016, 19:07Общество
Вопрос с нехваткой койко-мест в больницах региона будет решен в 2017 году. Об этом в эфире радио «Эхо Пенза» рассказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.
«Было принято решение за счет средств бюджета развернуть те профили, которые необходимы и востребованы. В связи с тем, что здесь достаточно большой коечный фонд - 506 коек, и, соответственно, это достаточно затратная вещь, было принято решение, и губернатором поддержано, пойти на поэтапное развертывание финансирования данного коечного фонда», - рассказала Оксана Чижова.
Сокращать фонд будут в отделениях, где есть невостребованные койко-места. К примеру, такие нашлись в тубдиспансере и психиатрической больнице. Освободившиеся средства направят на увеличение коечного фонда в профильных отделениях стационаров, где число больных постоянно растет.
Дополнительную финансовую поддержку обещают также оказать за счет средств из областного бюджета.
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