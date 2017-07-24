24 июля 2017, 19:03Общество В Пензенской области капитально отремонтируют 14 школьных спортзалов Заниматься физкультурой и спортом в комфортных условиях теперь можно и в селах. Новенькие спортзалы один за другим появляются в районах Пензы.

Пока мальчишки и девчонки из села Ленино занимаются на тренажерах возле школы, но уже скоро в их распоряжении будет новый спортивный зал. С начала учебного года уроки физической культуры будут проходить в обновленном помещении. 80% работ уже выполнено. Бригада подготовила к сдаче подсобные помещения, установила светодиодные светильники, поменяла старые деревянные окна на пластиковые, побелила потолок, отремонтировала крышу.

«Крыша больше не течет. Мы восстановили штукатурный слой и после того, как все это просохло, полностью зашпаклевали и выровняли стены, осталось покрасить», - рассказал директор школы Игорь Емельянов.

В светло-голубой цвет стены покрасят на днях и начнут монтировать пол. За ходом работ наблюдает Валентина Сергеевна. В этой школе женщина проработала десять лет завхозом. Говорит, что спортивный зал давно нуждался в ремонте, и не в косметическом, а как сейчас – капитальном, которого эти стены не видели 30 лет.

«Спортсмен, который мировые рекорды устанавливает, он тоже в школу ходил, в спортивном зале занимался. Все идет с детства», - сказала жительница с. Ленино Валентина Финаенова.

Ремонтируют спортивный зал в рамках региональной программы, в которой Пензенский район принял активное участие. Кроме села Ленино, приведут в порядок также школьный спортзал в селе Константиновка.

«Губернатор принял решение по реализации этой программы, потому что спортзалы находились достаточно в ветхом состоянии. Такой большой капитальный ремонт в 2017 году проводим в двух спортивных залах. Финансируем чуть более трех миллионов рублей», - пояснил глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

В школе дети занимаются в различных секциях. В комфортных условиях, уверены взрослые, учащиеся смогут достичь высоких спортивных результатов.

«Ребенок занимается с первого класса футболом и очень доволен, потому что нашей школе сделали огромный подарок, мы очень благодарны», - отметила жительница с. Ленино Марина Назаренкова.

В этом году в школах Пензенской области капитально отремонтируют 14 спортивных залов. В селе Ленино обновленный объект оценят 170 ребят - столько детей в новом учебном году сядут за школьные парты.

Общество

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