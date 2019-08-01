В Пензенской области ремонтируют 36 школ

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01 августа 2019, 16:07Образование
В Пензенском регионе продолжается реализация программы по капитальному ремонту муниципальных общеобразовательных организаций. За два года были отремонтированы 74 школы.
В этом году ремонтные работы ведутся в 36 школах. На эти цели выделено более 141 миллионов рублей из областного бюджета и 35 - из бюджетов муниципальных образований.
В образовательных учреждениях отремонтируют кровлю, системы канализации, отопления и водоснабжения, заменят оконные конструкции, дверные проемы, лестничные марши и входные группы. Ремонт уже завершили в Кузнецком и Лунинском районах, на остальных объектах работы продолжаются.
В 2019-2020 учебном году в регионе будут работать 305 общеобразовательных организаций, расположенных в 520 зданиях. К обучению приступят более 127 тысяч учеников, сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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