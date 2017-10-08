В Пензенской области реконструировали более 16 гидротехнических сооружений

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08 октября 2017, 13:15Общество
Осень и весна каждого года являются напряженным временем для Пензенских спасателей, водолазов и работников министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Причина - в заметном росте уровня воды в реках, который может грозить подтоплением сел и городов.
Еженедельно пензенские спасатели-водолазы уходят под воду для проведения ремонта и очистки гидротехнических сооружений. Они ведут ремонт тела плотин, запорного оборудования, систем спуска воды из прудов.
Работы, выполняемые спасателями, - лишь часть того, что делается для поддержания в порядке гидротехнических сооружений области. На сегодняшний день в регионе за счет средств федерального и областного бюджетов реализуется программа по капитальному ремонту гидротехнических сооружений. Одна из проблем, которую сейчас почти удалось решить в регионе - бесхозные объекты.
«Существует на территории Пензенской области 779 гидротехнических сооружений и всего лишь пять из них - бесхозные. Это работа наша, министерства, в этом году планируется все пять поставить на учет и на баланс», - рассказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.
Помимо бесхозных гидротехнических сооружений, в регионе есть объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Их на территории Пензенской области около семи процентов от общего числа.
«Более 55-ти гидротехнических сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии, но министерство проводит работу по их реконструкции. Так, на сегодняшний день, за время работы программы было реконструировано или модернизировано более 16-ти сооружений», - добавил Александр Москвин.
Одной из наиболее вероятных природных чрезвычайных ситуаций остается подъем воды во время паводков осенью после затяжных дождей и весной с началом таяния снега. Плотины являются важной частью системы защиты от затопления жилых массивов в районах области. Гидротехнические работы по федеральным и областным программам ведутся не только на плотинах – в 2016 году также расчистили и углубили дно на 78 километрах разных рек Пензенской области.
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