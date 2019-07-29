В Пензенской области ребенку стало плохо во время сплава на байдарках

В Пензенской области во время похода на байдарках по реке Хопер ребенку стало плохо.

Как сообщили в пресс- службе Пензенского пожарно-спасательного центра, 27 июля в семь часов утра руководитель похода позвонил специалистам и сообщил о происшествии. Оказалось, что юный путешественник заболел.

На место выехали спасатели, они эвакуировали ребенка в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».