В Пензенской области ребенку стало плохо во время сплава на байдарках

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29 июля 2019, 16:38Общество
В Пензенской области во время похода на байдарках по реке Хопер ребенку стало плохо.
Как сообщили в пресс- службе Пензенского пожарно-спасательного центра, 27 июля в семь часов утра руководитель похода позвонил специалистам и сообщил о происшествии. Оказалось, что юный путешественник заболел.
На место выехали спасатели, они эвакуировали ребенка в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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