29 июля 2019, 16:38Общество

В Пензенской области ребенку стало плохо во время сплава на байдарках

В Пензенской области во время похода на байдарках по реке Хопер ребенку стало плохо.

Как сообщили в пресс- службе Пензенского пожарно-спасательного центра, 27 июля в семь часов утра руководитель похода позвонил специалистам и сообщил о происшествии. Оказалось, что юный путешественник заболел.

На место выехали спасатели, они эвакуировали ребенка в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/07/29/11435820

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